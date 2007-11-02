Аваков та “Газ України” помирились

Харківській області виділені ліміти газу

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, за дорученням керівника області Арсена Авакова заступник голови облдержадміністрації Олег Шаповалов провів в Києві переговори з Генеральним директором ДК "Газ України" Сергієм Зубовим. В результаті зустрічі ДК "Газ України" зняла всі свої претензії до Харківської області щодо оплати газу.

У свою чергу, з боку Харківської області видані гарантії і запропонована схема погашення заборгованості.

Генеральний директор ДК "Газ України" Сергій Зубов дав відповідні доручення про виділення лімітів газу для Харківської області. Таким чином, з сьогоднішнього дня починається запуск всіх котельних, які до цього не працювали через відсутність лімітів газу.