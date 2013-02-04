Генконсульство Польщі в Харкові збільшило видачу віз українцям

Харків. 4 лютого. УНІАН. Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові у 2012 році порівняно з попереднім роком збільшило видачу віз громадянам України на 25,9% - до 42,9 тисяч віз (у 2011 році – 34,1 тисяч віз).

Про це повідомив УНІАН консул Генконсульства Польщі в Харкові Петро Матусяк.

За його даними, минулого року видача українцям туристичних віз Генконсульством Польщі в Харкові збільшилася на 14,6% - 15084 віз (у 2011 році – 13164 візи), видача гостьових - на 16,7% - до 1785 віз (у 2011 році – 1529 віз), видача бізнесових віз – на 63,2% - до 8852 віз (у 2011 році – 5424 візи), видача робочих віз - на 17,9% - до 8306 віз (у 2011 році – 7047 віз), видача віз на навчання збільшилася в 2,6 рази – до 829 віз (у 2011 році – 315 віз), видача Карт Поляка - в 3,8 разів – до 454 карт (у 2011 році – 120).

Водночас П.Матусяк зазначив, що кількість відмов громадянам України в отриманні візи у 2012 році в порівнянні з попереднім роком збільшилася в 2,5 рази – до 802 відмов (у 2011 році – 320 відмов).

«Основною причиною відмови була і є на даний момент подача фальшивих документів. У більшості випадків це запрошення з польського боку», - сказав П.Матусяк.

Консул звернув увагу, що прикордонна або поліцейська служби тієї чи іншої країни Шенгенської зони контролюють перебування іноземних громадян на своїй території, якщо віза видана третьою країною.

П.Матусяк повідомив при цьому, що на сьогодні невідомо, чи будуть якісь спрощення або ж ускладнення у процедурі отримання візи в Генконсульстві Польщі в Харкові, адже в цьому процесі беруть участь всі країни зони Шенген, а не лише Польща.

«Тим більше, що зовсім недавно (у 2012 р.) процедура подачі документів була спрощена, а сам пакет необхідних документів набагато скоротився», - сказав консул.