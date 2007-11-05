Майбутня архітекторка перемогла в конкурсі краси (фото)

Cтудентка Харківського державного технічного університету будівництва і архітектури Катерина Меерсдорф перемогла в попередньому турі міського конкурсу "Міс-Харків - 2008" - "Міс Інтелект"

Конкурс проходив 18 жовтня в харківському філіалі Київського національного університету культури і мистецтв.

Про це агенції "SQ" повідомили в оргкомітеті конкурсу "Міс Харків - 2008".

"Міс Інтелект" є першим туром конкурсу. Він проходив у вигляді "відкритого уроку", де учасниці демонстрували свої знання історії і культурних традицій Харкова.