Майбутня архітекторка перемогла в конкурсі краси (фото)
11:39, 05 листопада 2007Харьків
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Відбувся 1-ий тур "Міс Харків-2008"
Cтудентка Харківського державного технічного університету будівництва і архітектури Катерина Меерсдорф перемогла в попередньому турі міського конкурсу "Міс-Харків - 2008" - "Міс Інтелект"
Конкурс проходив 18 жовтня в харківському філіалі Київського національного університету культури і мистецтв.
Про це агенції "SQ" повідомили в оргкомітеті конкурсу "Міс Харків - 2008".
"Міс Інтелект" є першим туром конкурсу. Він проходив у вигляді "відкритого уроку", де учасниці демонстрували свої знання історії і культурних традицій Харкова.
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