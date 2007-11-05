Добкін «прикольнувся» над замерзлими земляками

“Харків — одне з небагатьох українських міст, яке зуміло вписатися в жорстку схему газових контрактів. Практично у нас не було зірвано початок опалювального сезону”.

Про це йдеться в зверненні харківського міського голови М.Добкіна, яке розміщене у «Віснику міського голови».

"Я впевнений, що майбутню зиму Харків переживе з гарячими батареями. ТЕЦ-3 і ТЕЦ-5 практично повністю розгорнули свої потужності і стовідсотковий показник подачі тепла в будинки всіх форм власності ми в основному змогли забезпечити", – заявив Добкін.

Добкин повідомив харків`янам, що тепер, коли тепло надійшло до будинків, фахівці переймаються виключно налагодженням опалювальної системи і усуненням окремих неполадок.

Як відомо, за офіційними даними міського Департаменту житлово-комунального господарства і енергетики без опалення в Харкові залишається 47 житлових будинків, 3 дитячі садки, 2 школи і 1 лікувальна установа.

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