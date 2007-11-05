Харківщину “окупують” турецькі бізнесмени

Харківщину відвідає делегація турецьких бізнесменів

Як повідомив заступник начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції облдержадміністрації Ігор Матюшенко, 5 - 8 листопада 2007 року відбудеться візит делегації ділових кіл Туреччини до Харківської області. Турецьких бізнесменів супроводжуватиме Почесний консул України в місті Ізмір пан Четін Гюверджин. У складі делегації - підприємці, які працюють в галузі машинобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, текстильній сфері, харчової та переробної промисловості.

У програмі візиту - зустрічі і переговори з представниками ділових кіл Харківщини в Торгово-промисловій палаті за участю заступника голови облдержадміністрації Ярослава Ющенка, відвідування Державного авіаційного виробничого підприємства, а також особисті зустрічі з керівниками міста і області.