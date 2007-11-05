Інвестиції в Харківщину зменшились

268,2 млн.дол. прямих інвестицій вклали іноземні інвестори в економіку Харківської області в січні - вересні 2007 р. Це в 1,9 разу менше, ніж за аналогічний період 2006 р.

Про це 5 листопада повідомили агенції "SQ" в Головному управлінні статистики в Харківській області.

За станом на 1 жовтня, загальний обсяг іноземних інвестицій в області склав 1 млрд. 312,6 млн.дол., з них 1 млрд. 202,8 млн.дол. - прямі, 109,8 млн.дол. - портфельні. Інвесторами з 60 країн світу вкладені інвестиції в підприємства Харківської області. Найбільші обсяги інвестицій вкладені в підприємства області нерезидентами з Франції (559 млн.дол.), Кіпру (217,4 млн.дол.), Великобританії (124,8 млн.дол.), США (77,9 млн.дол.), Польщі і Росії (по 34 млн.дол.). Найбільші обсяги портфельних інвестицій одержані з Люксембурга (76,6 млн.дол.) і Великобританії (12,7 млн.дол.).

Пріоритетними за залученням інвестицій залишаються підприємства, основним видом діяльності яких є фінансова діяльність (об`єм інвестицій - 615,5 млн.дол.), операції з нерухомістю, оренда, інжиніринг і надання послуг підприємствам (140,8 млн.дол.), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (120,8 млн.дол.). На промислових підприємствах зосереджено 347,9 млн.дол. прямих інвестицій.