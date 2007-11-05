Акціонери ”Турбоатома” затвердили звіт дирекції

Збори акціонерів ВАТ "Турбоатом" (Харків) 5 листопада взяли до уваги доповідь гендиректора Віктора Суботіна про підсумки роботи за перше півріччя 2007 р. "За" проголосували власники 323 млн.акцій, що складає 84% зареєстрованих на зборах власників акцій.

Як повідомляє агенція “SQ”, представники власника 15% акцій компанії "Сварог Ессет Менеджмент" (СЕМ), присутні на зборах, відмовилися брати участь в голосуванні. Збори відбулись за ініціативи СЕМ.

З другого і останнього питання порядку денного зборів більшістю голосів було вирішено перенести слухання звіту ревізійної комісії. Представники СЕМ знову відмовились брати участь у голосуванні.

Після завершення зборів В.Суботін повідомив акціонерам, що СЕМ ініціює проведення зборів акціонерів в Новорічну ніч (31 грудня, початок о 23.30). Він також звернувся до представників компанії СЕМ роз`яснити необхідність проведення зборів акціонерів саме в такий час і чи не слід розуміти це як новорічний жарт. Представник компанії, заступник директора-начальник корпоративного управління СЕМ Олена Уманська зазначила, що дирекція заводу одержала офіційний запит акціонера, що має більше 10% акцій, і це справа дирекції, як реагувати на цей запит.

В.Суботін повідомив журналістам, що з правової точки зору дирекція зобов`язана організувати скликання зборів 31 грудня, проте з моральної точки зору немає чого турбувати акціонерів в Новорічну ніч, до того ж серед них є мешканці інших міст і пенсіонери. За словами В.Суботіна, дирекція розглядатиме одержаний запит і вирішуватиме, якої точки зору дотриматись. "Швидше за все, буде прийнята "моральна" точка зору", - зазначив В.Суботін.