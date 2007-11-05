Відсьогодні у Харківській області хліб подорожчав на 4,5-22,6%

Основні виробники хлібобулочних виробів в Харківській області - ТОВ "Хлібокомбінат "Кулиничі" та ЗАТ "Хлібозавод "Салтівський" були вимушені підняти з 5 листопада 2007 року оптово-відпускні ціни на деякі види хліба від 4,5 до 22,6 %.

Як пояснив начальник ГУ промисловості, транспорту і зв’язку облдержадміністрації Владилен Вавилов, до підвищення цін призвело подорожчання паливно-мастильних матеріалів, а також необхідність підняття заробітної плати працівникам зазначених підприємств у зв’язку з різким підвищенням цін на основні продукти харчування.

Втім, начальник ГУ промисловості, транспорту і зв’язку зазначив, що однією з головних причин підвищення оптово-відпускних ціни на деякі види хліба є ситуація із забезпеченням хлібозаводів борошном з Держкомрезерва України. Так, станом на 1 листопада 2007 року хлібопекарські підприємства були забезпечені за рахунок надходжень з Держкомрезерву: борошном пшеничним - на 22% , борошном житнім - не забезпечені зовсім.

Разом з тим ціни на такі види хліба, які відносяться до соціально-значимих - хліб формовий з борошна І ґатунку та хліб "Український" - залишились без змін.