У Харкові нові ліфти

Харків отримав першу партію нових сучасних ліфтів

Про це директор комунального підприємства «Харьківгорліфт» Анатолій Кандауров розповів газеті “Харковсковские известия»: «Сучасні ліфти встановлять в будинках, зведених ще в сталінську епоху. Старе устаткування вийшло з ладу вже близько двадцяти років тому. З роками немолодим харків`янам, які живуть в цих будинках, стає все важчим долати сходові прольоти. Щоб вирішити проблему, міська влада спільно з комунальним підприємством «Харьківгорліфт» купили нове обладнання.

Двигуни, лебідки, противаги, станції управління для семи ліфтів. Все виготовлено в Києві. Але це тільки частина устаткування, решта підприємство отримає в найближчий день. Один підйомник коштує близько 200 тисяч гривень. Кожен виготовлений по спеціальному замовленню – залежно від кількості поверхів в будинку і розмірів шахти. Перші ліфти будуть встановлені на вулиці Пушкінській, де підйомники не працювали двадцять і більше років. Всього ж буде встановлено 44 нових ліфта. Їх придбають за рахунок державної субвенції. «Харьківгорліфт» виграв тендер на встановлення нового, сучасного обладнання. В першу чергу будуть оновлені шахти і кабіни в будинках, розташованих в центральній частині міста, в так званих сталінках».