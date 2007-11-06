Ющенко поспілкувався з турецькими бізнесменами

У Харківській торговельно-промисловій палаті пройшла зустріч заступника голови облдержадміністрації Ярослава Ющенка з делегацією підприємців Туреччини на чолі з Почесним консулом України в Турецькій Республіці паном Четіном Гюверджіном. У складі делегації більше 20 бізнесменів, які представляють різні напрями виробничої сфери.

Як відзначив в своєму вступному слові Ярослав Ющенко, Харківська область впродовж останніх років, реалізує нові підходи до роботи з іноземними інвесторами: "Ми виходимо з того, що наш регіон об`єктивно цікавий і перспективний для інвестора, враховуючи науково-технічний, економіко-технологічний і індустріальний потенціал області".

Заступник голови облдержадміністрації підкреслив, що область запрошує до співпраці інвесторів виходячи з позиції "не прохача", а з позиції надійного, повноправного партнера, у якого є що запропонувати, і який уміє дотримуватися своїх зобов`язань.

Така комплексна робота приносить, як показує статистика, свої позитивні результати. Так, за 9 місяців 2007 року в Харківський регіон вкладено близько 300 млн. дол. США іноземних інвестицій, загальний об`єм яких на кінець звітного періоду складає 1 млрд. 312 млн. дол. США. При цьому турецькі інвестицій складають лише 1 млн. 400 тис. дол. США. На території області працює близько двадцяти спільних українсько-турецьких підприємств.

За наслідками трьох кварталів 2007 року загальний зовнішньоторговельний обіг Харківщини складає 2 млрд. 100 тис. дол. США. Частка зовнішньоторговельного обігу з Туреччиною незначна і складає всього лише 12,4 млн. дол. США.

Експортні постачання харківських підприємств до Туреччини в цьому періоді склали близько 3 млн. дол. США

Як вважає начальник ГУ зовнішньоекономічних зв`язків і євроінтеграції Віктор Коваленко, харківські підприємства зацікавлені в участі турецьких партнерів в тих областях виробництва, де вже сьогодні харківська продукція відповідає світовому рівню по співвідношенню "ціна – якість". До таких областей відносяться: аерокосмічна промисловість, виробництво турбін і електрогенераторів, електричного і електронного оснащення, виробництво бронетехніки, систем управління складними технічними об`єктами (атомні електростанції, супутники і ракетні системи), а також деякі види верстатів і спеціального устаткування.

В ході зустрічі директор новоутвореного Комунального підприємства "Індустріальний парк "Рогань" Олександр Дудка запропонував турецьким бізнесменам познайомитися з проектом створення "Промислової зони "Рогань".

Інформація сайту облдержадміністрації