В Ізюмі розмалювали пам`ятник Леніну

Харків. 18 лютого. УНІАН. В райцентрі Ізюм Харківської області невідомі розмалювали свастикою пам`ятник Леніну.

Як передає кореспондент УНІАН, інформація про це розміщена на сайті «Обрії Ізюмщині».

«У ніч із 16 на 17 лютого невідомі особи чорною фарбою розмалювали пам’ятник Леніну. На його постаменті вони німецькою мовою зробили провокаційний напис та фашистську свастику», - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що «працівники комунальних служб вже ліквідували напис. А от правоохоронці розпочали слідство стосовно цього вчинку».

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого ц.р. у райцентрі Охтирка Сумської області група осіб на чолі з народним депутатом України від ВО «Свобода» Ігорем Мірошниченком за допомогою тросу та вантажного автомобіля зруйнувала пам’ятник Леніну, зваливши його з постаменту. На численні попередження працівників міліції учасники акції не звертали уваги.

Згідно з повідомленням прес-служби прокуратури Сумської області, прокуратурою розпочато розслідування за фактом руйнування пам’ятника Леніну в Охтирці. За словами прокурора відділу Сергія Казімірова, прокуратура області взяла на контроль хід розслідування за фактом хуліганських дій щодо руйнування пам’ятника.

Фото з Інтернету