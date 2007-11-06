У Харкові популяризують теніс

Конкурс дитячого малюнка "Я малюю теніс" пройде в Харкові в листопаді - грудні.

Як повідомили агенції "SQ" у Харківському міському добродійному фонді Юрія Сапронова, конкурс присвячений проведенню матчу Кубка Федерації між збірними командами України та Бельгії.

Мета конкурсу - популяризувати теніс серед дітей і підлітків. У ньомум можуть взяти участь учні загальноосвітніх шкіл, дошкільних установ Харкова, шкіл естетичного виховання (художніх шкіл, шкіл мистецтв) у віці від 6 до 15 років. Конкурс проводиться в двох вікових категоріях: до 10 років і від 10 до 15 років.

У роботах дітей теніс повинен бути зображений як спортивне явище, гра або спосіб життя. Сюжети можуть відображати як реальну гру, так і фантазії дитини на цю тему. Натюрморти, портрети, пейзажі можуть бути виконані в будь-якій техніці на вибір автора. Для участі в конкурсі можуть бути представлені не більше двох робіт одного автора. Термін подачі робіт - до 25 грудня.

Підбиття підсумків конкурсу і вручення нагород переможцям відбудеться 3 лютого 2008 р. в перерві між іграми матчу. Переможці конкурсу одержать дипломи і грошові премії (Гран-прі – 5 тис.грн., 2-е місце – 3 тис.грн., 3-е місце – 2 тис.грн.).

Конкурс проводить Харківський міський добродійний фонд Юрія Сапронова за участі Харківської міської ради, Харківської організації національного Союзу художників України, Дитячої художньої школи ім. І.Рєпіна, Харківської міської федерації тенісу, оргкомітету з проведення матчу Кубка Федерації між збірними командами України і Бельгії.