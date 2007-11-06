Слобожанська земля буде на Говерлі

Сковородинівці взяли зразок землі, аби покласти його до підніжжя монументу на Говерлі

В рамках підготовки до урочистої церемонії зі встановлення на горі Говерла національних символів України, що відбудеться під час робочої поїздки Президента Віктора Ющенка до Івано-Франківської області, в кожній області України беруть зразки землі, аби покласти їх до підніжжя спорудженого монументу.

В Харківській області взяли землю зі знакового для кожного українця місця - села Сковородинівка Золочівського району. Саме тут вже понад 40 років існує музей Григорія Савича Сковороди - філософа світового рівня, видатного просвітника і поета XVIII ст., богослова та музиканта.

Інформація офіційного сайту облдержадміністрації