Добкін прийде на суботник

10-11 листопада в Харкові відбудуться санітарно-екологічні суботники

Згідно із розпорядженням Харківського міського голови Михайла Добкіна, з метою приведення в належний санітарний стан майданів, проспектів, бульварів, вулиць, прибудинкових територій, ринків та торговельних майданчиків, територій лікувальних, оздоровчих, навчальних, дошкільних закладів, територій підприємств та відомств, рекреаційних зон міста 10 та 11 листопада будуть проведені санітарно-екологічні суботники.

Усіх учасників суботників необхідним інвентарем та обладнанням забезпечать КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд», вивезенням відходів займеться КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», а утилізацією відходів - КП «Муніципальна компанія поводження з відходами».