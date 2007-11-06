У Харкові новий керівник ДАІ

Борис Федянін призначений начальником ДАІ міста Харкова

1 листопада 2007 року підполковник міліції Борис Федянін наказом начальника ХМУ ГУ МВС України в Харківській області призначений начальником ДАІ міста Харкова.

До моменту розформовування ДАІ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області він працював начальником аналітичного відділу в структурі Державтоінспекції міста Харкова. До відновлення ДАІ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Б.Федянін працював начальником І-го міжрайонного відділу ДАІ ГУ МВС України в Харківській області з обслуговування територій Комінтернівського, Московського, Орджонікідзевського, Фрунзенського, Червонозаводського районів міста Харкова.