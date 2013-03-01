До Тимошенко в лікарню прибули лідери опозиції

Харків. 1 березня. УНІАН. До лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, в стаціонарі якої перебуває екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, прибули лідери Об’єднаної опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, о 12.20 на територію медичного закладу зайшли народні депутати України Арсеній Яценюк, Григорій Немиря та Сергій Пашинський.

Депутати не сказали журналістам, чи матимуть вони змогу сьогодні провести з Ю.Тимошенко короткострокове побачення.

За попередньою інформацією, ці троє депутатів отримали дозвіл на зустріч із Ю.Тимошенко.

Прихильники Ю.Тимошенко, які в цей час чергують перед медичним закладом, зустріли депутатів з вигуками «Юлі - волю!».