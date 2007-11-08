Русло річки Харків розчистять

Харків. 8 листопада. УНІАН. Взимку можуть розпочатися підготовчі роботи з розчищення русла річки Харків.

Як повідомляє прес-служба Харківської міськради, таке рішення було ухвалене на засіданні виконкому міськради.

Підготовкою цього проекту займеться КП «Комплекс Спецшахтотунельрембуд-Гідроспоруди».

Як відзначив в.о. директора Департаменту будівництва і шляхового господарства Євген ГРИНЕВИЧ, на сьогодні вже є результати обстеження спеціалістами «Харківводоканалпроект» Журавлівського водосховища, визначені місця, де русло ріки має піщані мілини, напрацьовані шляхи вирішення даної проблеми. Після того як буде розроблений і затверджений міськрадою проект, розпочнуться роботи з розчищання русла річки Харків.

За даними директора КП «Комплекс Спецшахтотунельрембуд-Гідроспоруди» Григорія ОЦЕЛА, востаннє р. Харків чистили в 70-і роки. Роботи з очищення русла розпочнуть в районі Великої Данілівки, перед мостом Героїв Праці. «По-перше зміниться глибина ріки, відновиться її дренажна спроможність, по-друге, покращиться екологічний і санітарний стан ріки, зменшиться рівень ґрунтових вод», - відзначив директор підприємства.