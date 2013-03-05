Весняна погода світить Україні не раніше 3-ї декади березня

12:54, 05 березня 2013
Харьків
0 0

На 8 Березня обіцяють тепло

Харків. 5 березня. УНІАН. У найближчий тиждень в Україні утримається мінлива погода з незначними коливаннями температур.

Зима, відлига

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда повідомив сьогодні на брифінгу.

«Якщо охарактеризувати погодні умови на найближчий тиждень, то це буде мінливий тип погоди з невеликими коливаннями температур і незначною кількістю опадів», - сказав М.Кульбіда.

При цьому, за його словами, найнижчі температури прогнозуються у ніч з 4 на 5 березня, коли у західних і деяких центральних областях температура знизиться до 10-15 градусів морозу. Але вже 6-8 березня очікується потепління до 8-10 градусів тепла, яке зміниться хвилею холодного повітря в період з 9 по 10 березня.

М.Кульбіда також відзначив, що активне потепління прийде до України не раніше третьої декади березня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter