Прикордонники виявили у потягу Севастополь - Москва партію марихуани

Харків. 6 березня. УНІАН. Харківські прикордонники та митники вилучили найбільшу в цьому році контрабандну партію марихуани вагою 4,5 кілограми.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Олександр Москвін, наркотики були виявлені сьогодні, 6 березня, близько 7.00 під час перевірки на пункті пропуску Козача Лопань потяга «Севастополь – Москва».

Пакунок вагою 4,5 кг з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження, найімовірніше, марихуаною, прикордонники знайшли в міжстельовому просторі туалету.

На місце знаходження наркотиків вказав службовий пес. Згодом він же вказав на ймовірного власника марихуани – пасажира цього вагона, 61-річного мешканця Запорізької області.

На даний час пасажира та провідника вагону, де знайдено наркотичну речовину, з поїзда зсадили, триває перевірка.

За цінами чорного ринку 4,5 кг марихуани коштують від 37,5 до 75 тис. грн. Це найбільша партія наркотику, вилучена харківськими прикордонниками цього року.