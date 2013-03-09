В Качанівській колонії до 8 Березня пройшов конкурс на кращу стінгазету

Харків. 9 березня. УНІАН. У Качанівській виправній колонії (№54) в Харкові, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, за підсумками конкурсу на кращу стінну газету, присвячену 8 Березня, отримали призи 98 засуджених.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області з посиланням на заступника начальника відділу соціально-виховної та психологічної роботи Качанівської виправної колонії Яну Федорченко.

За її словами, до свята 8 Березня у колонії пройшов концерт, підготований засудженими жінками, котрі зайняті в художній самодіяльності. Керівництво виправного закладу привітало жінок із Міжнародним жіночим днем, найсумлінніших та найстаранніших нагородило грамотами.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року Ю.Тимошенко була етапована з Лук’янівського СІЗО до Качанівської колонії для відбування покарання у вигляді 7 років позбавлення волі за рішенням Печерського райсуду Києва у газовій справі.

9 травня 2012 року Ю.Тимошенко була госпіталізована до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, де й по сьогодні проходить реабілітацію під керівництвом фахівців берлінської клініки «Шаріте».

На знімку: в Качанівській колонії.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА