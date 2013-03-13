Генералу Козицькому доручили керувати сумською міліцією

Харків. 13 березня. УНІАН. Генерал-майор міліції Віктор Козицький, який очолював Головне управління МВС України в Харківській області, призначений керівником Сумської обласної міліції.



Як повідомила кореспондента УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області Наталя Захарова, із сьогоднішнього дня виконувачем обов’язків керівника харківської обласної міліції призначений полковник Ігор Богданов, який до цього працював заступником начальника харківського обласного главку міліції.

Н.Захарова зазначила, що про причини переведення В.Козицького на роботу в Суми вона сказати не може.