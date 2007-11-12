У Мерефі на будівництві АЗС виявили авіабомбу

Харків. 12 листопада. УНІАН. У суботу в Мерефі на будівництві автозаправної станції було виявлено авіабомбу ФАБ-250 часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, бомбу того ж дня о 15.20 було вилучено і знешкоджено піротехнічною групою навчального центру оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС.