Захисник Тимошенко може виїжджати за кордон

Київ. 3 квітня. УНІАН. Заборона на виїзд за кордон щодо колишнього народного депутата України Сергія Власенка вже не діє.

Це підтвердили виданню «Закон і бізнес» у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв`язків з громадськістю Державної прикордонної служби.

Відзначається, що відповідно до документу, одержаного від Державної виконавчої служби, ДПСУ було прийнято рішення про вилучення прізвища С.Власенко з відповідної бази.

Також «ЗіБ» відзначає, що напередодні у відділі Державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції Києва повідомили, що С.Власенко погасив усі борги перед колишньою дружиною і тепер може виїжджати за кордон. Наразі залишилося одне незавершене виконавче провадження щодо С.Власенка, а саме - щодо виплати аліментів. Але воно залишається відкритим до повноліття його дитини.

Як відомо, раніше С.Власенко заперечував наявність боргів з виплати аліментів і, відповідно, правомірність встановлених обмежень щодо нього на виїзд за кордон. 23 листопада минулого року Печерський райсуд тимчасово заборонив С.Власенку виїзд за кордон, у зв`язку з чим 14 грудня 2012 С.Власенко не зміг вилетіти з країни. 13 березня 2013 року в аеропорту «Бориспіль» співробітники прикордонної служби знову відмовилися випустити С.Власенко за межі країни, посилаючись на вказане рішення суду.