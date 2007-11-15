Облрада активізує міжнародну співпрацю

Харків. 15 листопада. УНІАН. Депутатський корпус Харківської облради нинішнього скликання значно активізував роботу щодо відновлення старих та налагодження нових міжнародних зв`язків.

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомляє сайт облради з посиланням на заступника голови постійної комісії обласної ради з питань прикордонної, міжрегіональної та міжнародної співпраці Олександра РОМАНОВСЬКОГО.

Він відмітив під час прямої лінії в редакції газети «Слобідський край», що міжнародні зв`язки розвиваються в різних напрямах: налагоджується взаємодія між науковцями, літераторами, підприємцями та представниками владних структур Харкова з колегами з Москви, Санкт-Петербурга, Курська, Бєлгорода та інших міст Росії.

Активно триває робота в галузі освітніх програмам – в харківські вузи приїжджають на навчання студенти з Білорусі, Узбекистану, Казахстану й інших країн колишнього Радянського Союзу. Крім того, активізується співпраця між самими студентами. Зокрема, в 2007 р. відбулися два великі студентські форуми – конференція «Україна: минуле, сьогодення і майбутнє» та молодіжний форум «Україна – Росія», на яких розглядалися питання молодіжної політики, участі студентства в органах управління та в суспільному житті України і Росії, повідомив О.РОМАНОВСЬКИЙ.