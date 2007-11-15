Народ збирає набої

Харків. 15 листопада. УНІАН. На Південному вокзалі працівники Лінійного відділу міліції вилучили в непрацюючого мешканця Харкова 22 набої калібру 7,62 мм, 5,6 мм та 5,45 мм.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Лінійного управління на Південній залізниці УМВС України на транспорті, набої були вилучені в ході проведення оперативно-розшукових заходів на платформі станції Харків-Пасажирський.

Правоохоронці встановлюють місце та мету придбання набоїв. Вилучені набої направлені на дослідження до НДЕКЦ при ЛУ на Південній залізниці. Розслідування за ст.263 КК України провадить ЛВ на ст. Харків-Пасажирський.