Почався збір підписів за відставку Добкіна

Київ. 15 листопада. УНІАН. Українська народна партія збиратиме підписи за відставку Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА.

Про це повідомив голова Харківської обласної організації Української народної партії Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ, коментуючи рішення харків’ян, які подали до суду на мера Харкова з вимогою, щоб він виконав свої передвиборчі обіцянки кампанії 2006 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, В.ТРЕТЕЦЬКИЙ закликав „долучитися до збору підписів за відставку мера всі політичні партії та громадські організації, які діють у місті”.

„Міський голова Харкова, член Партії регіонів Михайло ДОБКІН повністю дискредитував себе. В ньому розчарувалися навіть його прихильники. Можна відкрито говорити, що він просто „використав” харків’ян і навіть не думав втілювати у життя свою передвиборчу програму”, - зауважив В.ТРЕТЕЦЬКИЙ.

Він наголосив, що „передвиборча кампанія – це не змагання популістських обіцянок, а представлення дієвих програм розвитку держави, області, міста чи села. Тому політик, який їх не виконує, мусить піти у відставку”.

На переконання представника УНП, „показова відставка Харківського мера, до того ж, ініційована не якоюсь окремою політичною силою, а самою громадою міста, має стати прикладом політичної відповідальності для всіх політичних сил на всіх рівнях”.