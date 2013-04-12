До лікарні Тимошенко прибули Яценюк і Турчинов

Харків. 12 квітня. УНІАН. До Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниця» в Харкові, у стаціонарі якої перебуває екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, прибув голова парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Як передає кореспондент УНІАН, о 10.05 А.Яценюк зайшов на територію медичного закладу.

З ним також прибули народні депутати Роман Забзалюк та Андрій Кожем’якін.

За словами А.Яценюка, згідно з чинним законодавством, Державна пенітенціарна служба зобов’язана надати право на зустріч з Ю.Тимошенко, оскільки вона подала письмове клопотання з проханням про таку зустріч.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому до лікарні не прибули Юрій Луценко та Олександр Турчинов, А.Яценюк сказав, що вони зараз їдуть до ЦКЛ «Укрзалізниці».

А.Яценюк також зауважив, що на харківську площу Руднєва, звідки сьогодні планує розпочатися акція «Вставай, Україно!», міська влада стягнула кілька десятків маршрутних автобусів, а на Московському проспекті Харкова, де буде проходити опозиційна акція, з незрозумілих причин встановлені «каналізаційні машини».

А.Яценюк наголосив, що, незважаючи на це, хода відбудеться.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА