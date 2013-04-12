Начколонії заявляє, що Тимошенко не хоче зустрічатися із соратниками

Харків. 12 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко не хоче проводити короткострокову зустріч із опозиційними політиками Арсенієм Яценюком, Олександром Турчиновим та Юрієм Луценком у спеціально відведеній кімнаті для проведення короткострокових побачень в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу біля медзакладу сказав журналістам начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащиков.

«На цей час Юлія Володимирівна поки не дала згоди на проведення цього побачення у кімнаті для проведення короткострокових побачень», - сказав він.

На його думку, екс-прем’єр недостатньо обгрунтовано пояснює причину цієї відмови.

«Вона не пояснювала, з її слів, начебто там недостатньо місця, повітря тощо», - сказав начальник колонії.

І.Колпащиков підкреслив, що згідно з чинним законодавством, проводити короткострокові побачення дозволено тільки у спеціальних кімнатах, які обладнані згідно з законодавством.

«У цій кімнаті знаходиться все: починаючи від примусової вентиляції, закінчуючи всіма перегородками, які вказані в чинному законодавстві», - зазначив він.

Начальник колонії додав, що запропонує Ю.Тимошенко додатково обладнати кімнату для проведення короткострокових побачень лежачим топчаном, щоб їй було зручно проводити зустріч із Ю.Луценком, О.Турчиновим та А.Яценюком.

І.Колпащиков підкреслив, що кімната для проведення короткострокових побачень знаходиться на відстані трьох метрів від приміщення, де перебуває Ю.Тимошенко.

За його словами, екс-прем’єр щоденно по кілька разів, ідучи на процедури, проходить це приміщення.

Він відкинув звинувачення прихильників Ю.Тимошенко у тому, що в кімнаті для короткострокових побачень встановлена прослуховуюча апаратура.

За словами начальника колонії, зараз О.Турчинов, А.Яценюк та Ю.Лунко знаходяться неподалік блоку Ю.Тимошенко.

«Ми готові для проведення побачення. Воно повинно і буде проходити в кімнаті для проведення короткострокових побачень», - сказав І.Колпащиков.