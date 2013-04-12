Маршрут ходи в рамках акції «Вставай, Україно!» може бути змінено - Аваков

Харків. 12 квітня. УНІАН. У Харкові маршрут руху ходи в раках акції «Вставай, Україно!» може бути змінено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив народний депутат Арсен Аваков.

За його словами, міська влада чинить усі можливі перепони для того, щоб унеможливити прохід учасників акції протесту Московським проспектом від площі Рози Люксембург до площі Руднєва.

Зокрема, за даними депутата, будинок Апеляційного суду Харківської області на площі Руднєва, де сьогодні проходитиме засідання Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ, оточена автобусами, перекрито рух Московським мостом, провулком Вірменським, вулицем Кооперативною.

На прилеглих до площі Рози Люксембург вулицях «імітуються пробки», сама площа перекрита трамваями «для того, щоб сказати, що марш опозиції, який ще навіть не стартував, паралізував місто», - заявив А.Аваков.

«Ми зараз ухвалимо рішення, це рішення буде прийнято в останній момент, про можливу зміну маршруту руху акції опозиції, і кінцевою точку цього маршруту, скоріш за все, стане Харківська міська рада. Стартова точка незмінна - площа Рози Люксембург», - зазначив А.Аваков.

Він наголосив, що, незважаючи на перепони міської влади та заборони судів, марш «Вставай, Україно!» у Харкові відбудеться.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА