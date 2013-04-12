У Харкові суд продовжив слухання справи щодо ЄЕСУ

Харків. 12 квітня. УНІАН. Київський районний суд Харкова продовжив слухання справи щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, о 16.00 головуючий суддя Костянтин Садовський відкрив судове засідання.

Екс-прем`єр-міністр Юлія Тимошенко до суду не доставлена. Також відсутня її захисник Євгенія Тимошенко.

Інтереси Ю.Тимошенко представляють адвокат Олександр Плахотнюк і захисники - Сергій Власенко та Андрій Кожем’якін.

У залі також перебувають народний депутат Роман Забзалюк та кілька прихильників Ю.Тимошенко - зала майже порожня.

Прихильники Ю.Тимошенко тримають банер з написом «У судов нет чести, совести и достоинства. Вас презираем!», а також плакати із портретом Ю.Тимошенко.