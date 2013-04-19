США готові допомагати Україні у видобутку сланцевого газу

Харків. 19 квітня. УНІАН. Сполучені Штати Америки готові допомагати Україні в організації видобутку сланцевого газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол США в Україні Джон Теффт під час свого виступу на VІ Київському безпековому форумі «Безпека у небезпечному світі», який організований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Ми намагаємось зробити все можливе для того, щоб підтримати Україну у цій діяльності», - сказав він.

На переконання посла, видобуток сланцевого газу може допомогти Україні стати енергетично незалежною і самодостатньою країною. Він зазначив, що для США видобуток сланцевого газу дозволяє створювати нові робочі місця, робити нижчими ціни на природний газ та електроенергію, а також збільшувати доходи до федерального і місцевого бюджетів.

«Сланцевий газ - це абсолютно, однозначно позитивна річ. Якщо все робити правильно, якщо є відповідні регулятивні норми, якщо є компанії, які дотримуються передових технологій, то це може стати однозначно позитивною річчю, як це було у США», - додав він.

Дж.Теффт повідомив, що Україну вже відвідали три американські експерти в галузі законодавства для консультування питань видобутку сланцевого газу.

Як повідомляв УНІАН, англо-голландський концерн Shell у травні 2012 року переміг у конкурсі на право розробки Юзівського родовища, розташованого в Харківській та Донецькій областях. У січні 2013 року Україна і Shell підписали угоду про розподіл продукції на родовищі. За оцінками української геологічної служби, запаси газу на родовищі становлять понад 2 трильйони кубометрів. За оптимістичним сценарієм, на родовищі видобуватимуть 20 мільярдів кубометрів газу на рік.

Восени 2012 року в рамках договору про спільну діяльність компанії Shell та ДК «Укргазвидобування» розпочато буріння першої пошукової свердловини в селі Веселе Харківської області (видобуток газу нетрадиційним способом на великих глибинах у пісковиках).

На знімку: Президент України Віктор Янукович дає старт бурінню першої пошукової свердловини в с. Веселе на Харківщині, 25 жовтня 2012 р.

Фото УНІАН