Модельне агентство передавало дівчат у сексуальне рабство

Харків. 20 листопада. УНІАН. Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, викрили у Харкові модельне агентство, яке займалося вербуванням молодих дівчат в Об’єднані Арабські Емірати під виглядом моделей для надання інтимних послуг у цій країні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВСУ в Харківській області, міліції вдалося встановити керівників і співробітників модельного агентства – ними виявилися громадяни України і Росії, а також встановити схему його злочинної діяльності.

Молодим ефектним дівчатам віком від 15 до 23 років пропонувалася робота моделей в ОАЕ, після проходження необхідних етапів підписувався договір, де обумовлювалося, що за проведення двотижневих показів мод в Еміратах кожна дівчина отримає гонорар у сумі 500 дол. Майбутнім моделям фірма забезпечувала квитки на літак і супроводжувала їх до до аеропорту «Бориспіль» у Києві. В аеропорту чужої країни групу українок з 10-15 осіб зустрічали люди, які відбирали у них паспорти, відправляли на медичний огляд, після чого пояснювали, чим насправді їм доведеться займатися. За два тижні сексуального рабства харків’янок привозили в аеропорт, вручали квитки і відправляли на батьківщину.

На даний момент міліцією встановлено понад 100 дівчат, які потрапили в цю історію. Розслідування кримінальної справи завершено, матеріали передано до суду, повідомили в ЦГЗ.