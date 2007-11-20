Харків. 20 листопада. УНІАН. Президент Віктор ЮЩЕНКО звернувся до світового українства з нагоди вшанування 75-х роковин Голодомору 1932–1933 років в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, сайт Харківської облдержадміністрації розмістив повний текст звернення Президента.

Дороге світове українство! Браття і сестри!

У ці дні Україна розпочинає вшановувати 75-у річницю Голодомору 1932-1933 років. Голодомор – одна з найстрашніших гуманітарних катастроф в історії людства. Внаслідок свідомої і чітко спланованої політики тоталітарного комуністичного режиму були знищені мільйони наших співвітчизників. За своїм вражаючим масштабом Голодомор перевищив навіть втрати нашого народу від Другої світової війни. Ми й досі переживаємо наслідки цього безжального терору, спрямованого на планомірне винищення Української нації.

Дії тоталітарного режиму вимагають світового засудження. Українська дипломатія та закордонне українство доклали значних зусиль для визнання світовою спільнотою та міжнародними інституціями Голодомору геноцидом Українського народу. Цю роботу потрібно наполегливо і послідовно продовжувати, щоб повною мірою донести світові правду про минулі лихоліття.

Скрізь і всюди, де представлена наша громада, має бути збережена й гідно вшанована пам’ять про невинні жертви Голодомору. Усіх вас я закликаю активно сприяти появі інформаційних центрів, навчальних програм та виставок про трагічні події 1932-33 років.

Окремо звертаюсь до молодих українців по всьому світу. Я прошу вас якнайактивніше відгукнутися на моє слово і стати щирою і палкою основою великої праці для відкриття світові правди про Голодомор.

З шаною закликаю світове українство і всіх людей доброї волі незалежно від походження 24 листопада запалити свічки пам’яті за жертвами Голодомору по всій планеті.

Донесіть ці пломені правди до кожного народу і кожної землі, а в листопаді 2008 року передайте їх як єдину свічу в Україну, щоб стала вона вічним і незгасним символом нашої скорботи за мільйонами загиблих братів і сестер, нашої єдності і нашої віри у незламну силу Українського народу.

Наш обов’язок – об’єднати зусилля й зробити все можливе, щоб ці трагічні сторінки історії ніколи не були забуті.

Україна пам’ятає! Світ визнає!