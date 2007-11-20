У Харкові СП виготовлятиме ліфти

Харків. 20 листопада. УНІАН. Прийнято рішення про створення спільного підприємства з виготовлення ліфтів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні інформації Харківської ОДА, про це повідомив виконавчий директор італійської компанії «Cegos» Домініко ЗІМБАЛАТТІ під час зустрічі з начальником Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції Віктором КОВАЛЕНКОМ.

Компанія «Cegos» має розвинуту інфраструктуру з виробництву та реалізації ліфтів у багатьох країнах світу. Маючи попередні домовленості з керівництвом російських будівельних компаній, а також враховуючи близькість кордону з Російською Федерацією, «Cegos» планує виготовляти продукцію на території Харківщини. За словами пана ЗІМБАЛАТТІ, український ринок ліфтів не заповнений, а головне не має присутності виробництва за євростандартами, тому й було прийнято рішення створити спільне підприємство в Харківській області.

У ході зустрічі було обговорено питання залучення італійських інвестицій у створення спільного підприємства з виробництва ліфтів.

Італійська сторона висловила також зацікавленість у співпраці з харківськими вузами у сфері підготовки кадрів.

На сьогодні визначається місце розташування майбутнього СП, повідомили в Управлінні інформації.