Україна і Словенія проводять бізнес-форум

Харків. 20 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харкові розпочав роботу українсько-словенський бізнес форум.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні інформації Харківської облдержадміністрації, захід проходить згідно з положеннями Меморандуму про співробітництво між Харківською облдержадміністрацією і Міністерством економіки Республіки Словенія, який було підписано під час візиту керівника області Арсена АВАКОВА до Словенії.

Як зазначив заступник голови облдержадміністрації Ярослав ЮЩЕНКО, зовнішньоторговельний обіг між Харківщиною та Словенією за 9 місяців цього року становить 4 млн. дол. Крім того, в харківському регіоні працюють 2 українсько-словенські компанії.

За словами представника Міністерства економіки Республіки Словенія пані Сабини КОЛЕША, економічні стосунки між їхньою країною та Харківщиною почали динамічно розвиватися лише останніми роками. Сабина КОЛЕША також висловила упевненість, що відкриття Почесного консульства Словенії в Харкові надасть стосункам нової динаміки.

У роботі бізнес-форуму беруть участь 12 словенських компаній і майже 30 - харківських.

Сабина КОЛЕША зазначила, що в першу чергу словенських бізнесменів цікавить співпрацю в галузях телекомунікацій, туризму, банківської справи, хімічної промисловості, наукових розробок та інвестицій. Представник Міністерства також вважає за можливе створення декількох нових українсько-словенських компаній, продукцію яких можна б було продавати третім країнам.

Словенські і харківські бізнесмени змогли ознайомитися з потенційними партнерами завдяки презентаціям Республіки Словенія та Харківщини, а вже потім перейти до конкретних бізнес-переговорів.

Учасники заходу впевнені, що сьогоднішній бізнес-форум допоможе подальшому розвитку економічних стосунків між Харківщиною та Республікою Словенія, повідомили в Управлінні інформації.