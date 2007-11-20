СБУ: у Харкові незаконно продали 4 гуртожитки

Харків. 20 листопада. УНІАН. За матеріалами Управління СБУ та обласної міліції прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за фактами незаконного продажу у Харкові 4 гуртожитків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі УСБУ в Харківській області,

слідство встановило, що арбітражним керуючим під час проведення процедури банкрутства однієї з агрофірм були неправомірно реалізовані об`єкти нерухомості.

Так, до переліку майна агропідприємства серед іншого входили нерухомі об`єкти соціально-побутової сфери – 5 гуртожитків, які всупереч вимогам діючих нормативно-правових актів щодо приватизації та банкрутства були незаконно включені арбітражним керуючим до ліквідаційної маси. Згідно з законом ці гуртожитки у безумовному порядку мали бути передані до комунальної власності територіальної громади за місцем їх знаходження. Незважаючи на це, арбітражний керуючий отримав технічну документацію на 4 з 5-ти гуртожитків та протягом 3 місяців незаконно реалізував їх через товарну біржу різним фізичним особам за ціну, яка у півтора рази менша за їхню ринкову вартість.

Внаслідок неправомірних дій арбітражного керуючого органи місцевого самоврядування недоотримали нерухомого майна на загальну суму близько 126 тисяч гривень.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах), повідомили у прес-центрі СБУ.