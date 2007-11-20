Купувати квиток на потяг можна без документу

Харків. 20 листопада. УНІАН. Постанова Кабінету міністрів України № 1320 від 14 листопада 2007 року про оформлення проїзних документів на поїзди без пред’явлення паспорта або інших документів, які посвідчують особу, набуває чинності з 21 листопада 2007 року.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Як наголошується в повідомленні, оформлення проїзного документа, що дає право на пільговий і безплатний проїзд, здійснюється при пред`явленні оригіналів документів, які підтверджують таке право, і в квиток вносяться П.І.П. пасажира і номер документа.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 14 листопаду ухвалив постанову “Про внесення змін у Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом”, якою скасовано іменні залізничні квитки.

Згідно з постановою, оформлення проїзних документів, окрім тих, які дають право на пільги і безплатний проїзд, здійснюється без пред’явлення паспорта або іншого документа, який посвідчує особу.

У квитках на приміські поїзди прізвище та ініціали пасажира також не вказуються.

Крім того, постановою передбачено, що пошкоджені проїзні документи (склеєні, підмочені, обгорілі, розірвані і тому подібне) поновлюються у разі збереження на проїзному документі інформації в об`ємі, достатньому для його ідентифікації.