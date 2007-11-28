Кириленко назава відсутніх на Політраді НСНУ

Харків. 28 листопада. УНІАН. Лідер партії «Народний Союз Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО прокоментував зрив засідання Політради партії у вівторок і назвах імена тих, хто не був присутній на ньому.

Як передає кореспондент УНІАН, він наголосив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не причетний до зриву засідання Політради у вівторок, 27 листопада.

Говорячи про відсутність на засіданні Політради членів Політради Петра та Ярослава ЮЩЕНКІВ, Віри УЛЬЯНЧЕНКО та інших наближених до Президента осіб, В.КИРИЛЕНКО сказав:

«Відсутність цих прізвищ говорить про те, що у них в цей час були інші справи».

В.КИРИЛЕНКО назвав це випадковістю і водночас наголосив, що «робота по зриву кворуму відбулася за плечима Президента».

Він також не погодився з тим, що сьогоднішня ситуація свідчить про розкол у партії.

Як повідомляв УНІАН, у засіданні Політради НСНУ взяли участь менш ніж 50 осіб із 196 членів Політради партії.

На засіданні Політради НСНУ, ймовірно не був присутній і ще один харків’янин - член Президії і Політради НСНУ, губернатор Арсен АВАКОВ, котрий, за інформацією його персонального сайту, був госпіталізований і в понеділок та вівторок перебував у лікарні.