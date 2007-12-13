У Полтаві триває бій за Петлюру

Кременчук. 13 грудня. УНІАН. Полтавська облдержадміністрація готується ще раз внести на розгляд сесії міськради Полтави питання про розміщення в місті пам`ятника главі Української народної республіки Симону Петлюрі.

Про це в Кременчуку журналістам повідомив губернатор Полтавської області Валерій АСАДЧЕВ.

«Я радий, що днями на сесії знайшлося 19 патріотів, які проголосували за пам`ятник Петлюрі. Проте рішення було провалене мером міста. Якби він проголосував, те голосування було б позитивним. Ми ще раз порушимо це питання перед міськрадою Полтави», - сказав В.АСАДЧЕВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, керівництво Полтавської ОДА діє в питанні встановлення пам`ятника С.Петлюрі суворо за указом Президента України.

Як повідомляв УНІАН, пам`ятник С.Петлюрі в Полтаві планувалося відкрити 22 вересня. Спорудження пам`ятника ініціював В.АСАДЧЕВ.

23 травня на місці майбутнього пам`ятника був закладений пам`ятний знак. Того ж дня 200 прихильників Партії регіонів і КПУ провели акцію протесту проти відкриття пам`ятного знаку.

Міськрада Полтави оскаржила в Господарському суді Полтавської області рішення про встановлення пам`ятного знаку під майбутній монумент С.Петлюрі. Суд для забезпечення позову заборонив облдержадміністрації здійснювати будь-які дії щодо будівництва пам`ятних об`єктів, що стосуються увічнення пам`яті С.Петлюри на території Полтави.

2 липня Господарський суд Полтавської області визнав неправомірними дії Полтавської ОДА щодо встановлення в Полтаві пам`ятного знаку С.Петлюрі. Суд аргументував своє рішення тим, що облдержадміністрація не погоджувала з міською радою місце розташування пам`ятного знаку.

Полтавська облдержадміністрація оскаржила в Апеляційному суді Харківської області рішення Господарського суду Полтавської області.

Комунальні служби виконавчого комітету Полтавської міськради в ніч на 4 жовтня демонтували пам`ятний знак С.Петлюрі.

6 грудня Полтавська міськрада не змогла визначитися з місцем розміщення в місті пам`ятника С.Петлюрі. За узгодження місця розміщення пам`ятника проголосувало тільки 19 депутатів із 35, присутніх у залі. Мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ від голосування утримався, мотивувавши це бажанням не чинити тиску на депутатський корпус.