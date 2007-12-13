Регіоналам не подобається заява Авакова

Харків. 13. грудня. УНІАН. Харківське обласне відділення Партії регіонів звинувачує голову Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА у спробах маніпулювати волею харків’ян та у намірах дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в області.

Як передає кореспондент УНІАН, так відреагували місцеві представники ПР на повідомлення про те, що А.АВАКОВ внесе до Верховної ради України відповідні документи про призначення дострокових виборів мера Харкова та Харківської міськради.

Парторганізація вважає позицію губернатора «відверто кон’юнктурними діями, більше схожими на політичний демарш». «Те, що Арсен АВАКОВ, жонглюючи посиланнями на закони, робить гучні заяви, які не мають законної сили та шляхів реалізації, говорить або про правовий нігілізм, або про незнання законодавства», - йдеться в заяві.

Її автори вважають, що, «виступаючи буцімто на захист харків’ян, пан АВАКОВ намагається реалізувати свої політичні устремління, видаючи їх за думку мешканців півторамільйонного міста».

Парторганізація нагадує при цьому, що «політична сила, яку представляє пан АВАКОВ, на позачергових виборах народних депутатів до Верховної ради України в Харківській області отримала підтримку всього 8% виборців», а отже, на думку «регіоналів», «за час перебування при владі а Харківщині, Арсен АВАКОВ міг би навчитися мислити категоріями всієї громади, а не лише у вузькопартійних рамках».

«Харківське обласне відділення Партії регіонів розцінює заяву голови облдержадміністрації як спробу маніпулювати волею харків’ян та бажання дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в регіоні, що протирічить елементарним демократичним нормам і є неприпустимим для однієї з перших осіб такого важливого регіону України як Харківська область», - йдеться в заяві парторганізації.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня голова Харківської облдержадміністрації А. АВАКОВ заявив, що порушить перед Верховною радою України питання про призначення дострокових виборів Харківського міського голови та Харківської міської ради. До такого кроку, йшлося в заяві, губернатор змушений вдатися у зв’язку з «численними порушеннями міською радою та міським головою Харкова вимог законодавства у різних сферах життя міста», таких, зокрема, як «житлово-комунальна галузь, земельне та містобудівне законодавство, охорона культурної спадщини, дотримання вимог охорони державної таємниці, законодавство про вибори, розгляд звернень громадян».