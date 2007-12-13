Завтра на Сході сніг і похолодання

Харків. 13 грудня. УНІАН. Завтра в Україні очікується невеликий сніг та мокрий сніг, на Закарпатті, Прикарпатті, в східних областях та в Криму помірний; на сході подекуди ожеледь та налипання мокрого снігу.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у західних та східних областях окремі пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу; в Криму та Приазов`ї вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.

15-16 грудня - мінлива хмарність. 15 грудня невеликий сніг та мокрий сніг, у Карпатах, на Прикарпатті та у південно-східній частині помірний; у Криму подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь; 16 грудня в Україні без істотних опадів, лише в карпатському регіоні слабкий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу (16 грудня у північній та східній частині подекуди 10-13° морозу), вдень 0-5° морозу, у південних областях та на Закарпатті місцями 1-3° тепла; в Криму вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.

17 грудня в Україні, окрім західних областей, 18 грудня у східних областях, Криму та Приазов’ї місцями (17 грудня у східних областях повсюди) невеликий сніг та мокрий сніг. Температура вночі 4-10° морозу, у східних, а 18 грудня і у центральних областях місцями до 12°, вдень 0-6° морозу; в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

У Києві та області у п`ятницю очікується невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу; по області вночі 2-7°морозу, вдень 0-5° морозу.

15-16 грудня - без істотних опадів, лише вночі 15 грудня невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15 грудня 3-8° морозу, 16 грудня 6-11° морозу; вдень 0-5° морозу.

17-18 грудня - без істотних опадів, лише вночі 17 грудня місцями невеликий сніг. Температура вночі 4-10° морозу, вдень 1-6° морозу.