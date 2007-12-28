Земляка Вітренко підозрюють у хабарництві

Сумська область. 28 грудня. УНІАН. Співробітниками підрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Сумській області затримано одного із заступників міського голови Ромнів, який підозрюється в отриманні хабара в сумі 4 тисячі доларів США.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області, 24 грудня посадовець був затриманий під час отримання грошової винагороди від директора одного з місцевих підприємств. Затриманий підозрюється у тому, що вимагав та отримав хабара за сприяння у вирішенні питання про погашення заборгованості Роменської міської ради перед підприємством за раніше виконані підрядні роботи, вартість яких становила 300 тисяч грн.

Прокуратура Сумської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).