У Харкові затримано групу наркоторговців

Харків. 3 січня. УНІАН. Працівники харківської міліції затримали групу у складі 3 осіб, яка займалася торгівлею наркотиками.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області.

За інформацією ЦГЗ, у ході досудового слідства встановлені організатор угрупування - раніше судимий мешканець Харкова та двоє виконавців, які також раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності, займалися протягом останнього півроку незаконним збутом наркотичних речовин.

Під час затримання у злочинців вилучено 14,5 тис. грн., здобутих злочинним шляхом від торгівлі наркотиками, 170 мл екстракційного опію та 3,5 кг макової соломки.

Карна справа порушена за матеріалами працівників обласного Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків (ст. 307 ч.2 Кримінального кодексу України) і знаходиться у впровадженні слідчого управління ГУМВС України в Харківській області.

Стосовно затриманих осіб обрано запобіжний захід – утримання під вартою в СІЗО.