На Харківщині сталися 2 випадки вбивства синами своїх батьків

Харків. 3 січня. УНІАН. У перші дні нового року на Харківщині сталися два випадки вбивства синами своїх батьків.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області.

За інформацією ЦГЗ, один випадок стався увечері 1 січня в селі Степанки, коли між сином, що повернувся зі святкування Нового року, та батьком, який через невміло затоплену грубу напустив у хаті диму, виникла сварка. Розлючений тим, що батько не хоче визнавати своєї провини, син звалив його на підлогу та завдав декілька сильних ударів руками та ногам, після чого, заспокоївшись, пішов дивитися телевізор. Лише через п’ять годин син помітив, що батько вже не дихає. Він сам викликав міліцію і розповів правоохоронцям обставини скоєного злочину. Їхні стосунки з батьком ніколи не можна було назвати родинними. Впродовж останнього часу їхні сварки ставали дедалі частішими і нерідко закінчувалися бійкою.

Так само у Вовчанському районі через п’яну сварку син забив до смерті свого батька.

В обох випадках слідчими райвідділів міліції порушено кримінальні справи за ст. 121 ч.2 Кримінального кодексу України. Батьковбивцям загрожує від 7 до 10 років ув’язнення, повідомили в ЦГЗ.