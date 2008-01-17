Експерти ставлять Фельдмана на перше місце
Партійність має значний вплив на рейтинг
Харків. 17 січня. УНІАН. Більшість експертів Харкова вважають, що народний депутат від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН має найбільші шанси стати мером Харкова.
Такі результати експертного опитування сьогодні на прес-конференції в УНІАН оприлюднив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.
«На думку більшості експертів, найвищі шанси у О.ФЕЛЬДМАНА – так вважають 67,7% опитаних. Набагато менше експертів вважають, що існує висока вірогідність обрання мером у Михайла ДОБКІНА - 33,8%, у Олександра ПРОТАСА - 29,2% і в колишнього мера Харкова Володимира ШУМІЛКІНА - 27,7%», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.
При цьому, за його словами, експерти високо оцінюють вплив партійності потенційних кандидатів на їхній рейтинг як претендента на посаду мера Харкова. «Більше 90% експертів переконані в значущості цього чинника, при цьому 30% опитаних вважають партійну приналежність кандидата вирішальною для виборця обставиною», - додав він.
«Якщо експерти праві, то фактична поразка Партії регіонів на виборах народних депутатів Верховної Ради й перемога БЮТ і НУ-НС повинні мати вплив і на політичну ситуацію в Харкові», - припустив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.
Експертне опитування на замовлення Агентства моделювання ситуацій проводила громадська організація «Соціополіс» 24-27 грудня 2007 року. В ході дослідження було опитано 67 експертів Харкова.