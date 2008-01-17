Аваков зробив пропозицію Тимошенко

Харків. 17 січня. УНІАН. Голова облдержадміністрації Арсен Аваков обоговорив з прем’єр-мінстром Юлією Тимошенко пріоритети розвитку Харківської області.

Як повідомив голова облдержадміністрації Арсен Аваков, в ході зустрічі з Прем`єр-міністром України Юлією Тимошенко одним з основних питань було виділення коштів з державного бюджету України на будівництво і розвиток Харківського метрополітену. Так само була піднята і низка інших питань, пов`язаних з розвитком медицини на Харківщині.

Зокрема, створення кардіологічного центру на базі інституту терапії імені професора Л.Т. Малой, проектування і будівництво нового онкологічного центру, що дозволить проводити в області найсучасніші операції на серці і надавати дієву допомогу онкохворим жителям. "Головне, - підкреслив керівник області, - я отримав принципову підтримку Прем`єр-міністра України з цих питань".

Як повідомив Арсен Аваков, він сподівається, що найближчий часом Юлія Тимошенко відвідає Харківську область для того, що б на місці детальніше обговорити пріоритети розвитку Харківщини і державне фінансування в реалізації вказаних пріоритетних напрямів.

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