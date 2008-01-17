Найближчими днями очікується сніг

Харків. 17 січня. УНІАН. Завтра в Україні очікується хмарна погода, без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у західних областях пройде невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер переважатиме південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 2-7° морозу, у східних областях і Карпатах 6-11° морозу, на Південному узбережжі Криму 0-5° тепла; удень очікується від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині та західних областях 2-7° тепла.

19-20 січня в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Очікуються невеликі й помірні опади у вигляді снігу та мокрого снігу, у західних областях удень подекуди з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. 19 січня у східних областях, Криму та Приазов`ї, а вдень 20 січня – у більшості північних областей буде без істотних опадів. Місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважатиме південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у східних областях вночі 3-8° морозу, 19 січня до 10° морозу, вдень 0-5° морозу; у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях – вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 19 січня 1-6° морозу, у центральних областях до 9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. 20 січня вночі прогнозують від 4° морозу до 1° тепла, удень від 1° морозу до 4° тепла, в Криму 5-7° тепла.

21-22 січня очікуються короткочасні опади. Температура вночі буде від 3° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла, на півдні країни, Закарпатті, 21 січня й на Прикарпатті 4-9° тепла; у східній частині – вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла.

У Києві та Київській області 18 січня буде хмарно, без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

19-20 січня на Київщині хмарно з проясненнями. 19 січня помірний мокрий сніг, 20 січня вночі невеликий мокрий сніг, удень – без істотних опадів. Місцями прогнозують туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер очікується південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура 19 січня вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла. 20 січня вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

21-22 січня часом можливі опади. Температура вночі – від 1° морозу до 1° тепла, удень 2-4° тепла.