Добкін не потиснув руку Лужкову

Харків. 18 січня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло Добкін не зміг взяти участі в засіданні Оргкомітету форуму «Мегаполіс XXI століття» у Москві, куди він був запрошений у числі мерів кількох українських міст: Запоріжжя, Дніпропетровська, Луганська, Херсона, Миколаєва та Донецька.

Засідання проходило під керівництвом голови Організаційного комітету форуму «Мегаполіс XXI століття», мера Москви, президента Міжнародної асамблеї столиць Юрія ЛУЖКОВА.

М.ДОБКІНУ змушений був відкласти поїздку до Москви через серйозну причину – напередодні мер зламав праву руку. Як пояснив кореспонденту УНІАН один з представників міської влади, травму М.ДОБКІН отримав напередодні, невдало взявшись за поручень на східцях у своєму домі.

Журналісти могли пересвідчитися в цьому під час заходів з приводу річниці смерті Євгена Кушнарьова, які проходили у Харкові 17 січня, - у М.ДОБКІНА права рука була в гіпсі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізького міськвиконкому із посиланням на мера Запоріжжя Євгена КАРТАШОВА, на засіданні обговорювалися не тільки питання, що стосуються проведення форуму «Мегаполіс ХХІ століття» (який, за попередньою домовленістю, відбудеться в Москві в березні 2008 року), але й проблеми ЖКГ.

Є.КАРТАШОВ зазначив, що москвичі навели лад у ЖКГ, й у них є чому повчитися. Під час робочої зустрічі московський мер Юрій ЛУЖКОВ розповів українським колегам про перехід від великих торгових центрів до невеликих магазинів, де можна замовити продукти й одержати їх із доставкою додому. Будівництво магазинів у 100 метрах від дому, де можна купити будь-яку продукцію з каталогу, в якому представлено до 10 тисяч найменувань, дозволить розвантажити магістралі й не створювати пробки на дорогах. За словами Є.КАРТАШОВА, оргкомітет ставить перед собою завдання узагальнити кращий досвід із організації комунального господарства, тепло- й водопостачання, розвитку міської інфраструктури, залучення інвестицій і рекомендувати його містам-членам МАМ.