Броншпак не говорить про своє призначення

Харків. 18 січня. УНІАН. Голова Наглядової ради АТ «Концерн АВЕК і Ко» Геннадія БРОНШПАК утримується від будь-яких коментарів у зв`язку з його можливим призначенням на посаду начальника Харківського метрополітену

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Концерну.

«Зараз наказ не підписаний. Тому будь-які коментарі передчасні», - сказав Г.БРОНШПАК.