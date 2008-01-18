Броншпак не говорить про своє призначення
09:07, 18 січня 2008Харьків
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«Коментарі передчасні»
Харків. 18 січня. УНІАН. Голова Наглядової ради АТ «Концерн АВЕК і Ко» Геннадія БРОНШПАК утримується від будь-яких коментарів у зв`язку з його можливим призначенням на посаду начальника Харківського метрополітену
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Концерну.
«Зараз наказ не підписаний. Тому будь-які коментарі передчасні», - сказав Г.БРОНШПАК.
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