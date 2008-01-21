Україна і Росія координуватимуть виробництво Ан-148

Харків. УНІАН. Україна і Росія домовилися створити координуючий російсько-український орган за програмою серійного виробництва і реалізації літаків Ан-148, у створенні яких бере участь і Харківський авіазавод.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства промислової політики України, така домовленість була досягнута 16 січня в Москві в рамках третього засідання Підкомісії з питань співробітництва в галузі авіаційної промисловості Комітету з питань економічного співробітництва російсько-української міждержавної комісії.

Від України в засіданні взяв участь перший заступник міністра промислової політики Віталій НЕМИЛОСТИВИЙ, від Росії - заступник керівника Федерального агентства з промисловості Юрій БОРИСОВ.

Що стосується спільного виробництва літаків Ан-148, то обидві сторони відзначили доцільність участі підприємств авіаційної промисловості Росії в проектуванні і виробництві агрегатів, комплектуючих виробів і систем літака.

Щодо забезпечення авіаційних підприємств і організацій Російської Федерації і України єдиною довідковою, нормативною і технічною документацією, необхідною для створення, серійного виготовлення, експлуатації і ремонту авіаційної техніки, то в ході обговорення даного питання сторони вирішили, що Федеральне державне унітарне підприємство «Науково-дослідний інститут стандартизації і уніфікації» (ФДУП «НДІСУ») і ОАО «Укрніат» створять в лютому 2008 р. робочу групу з представників підприємств РФ і України, які беруть участь в спільних проектах зі створення і виробництва авіаційної техніки, для вирішення питань забезпечення нормативно-технічною документацією.

Довідка УНІАН. Регіональний пасажирський реактивний літак Ан-148-100 призначений для перевезення від 68 до 85 пасажирів на дальність до 4400 км. 26 лютого 2007 р., після завершення повного обсягу сертифікаційних випробувань Ан-148-100, АНТК ім. О.К. Антонова одержав на літак сертифікат типу, виданий Авіарегістром Міждержавного авіаційного комітету і Державною авіаційною адміністрацією України. На даний час обсяг замовлень на Ан-148 з Росії, України, Казахстану становить 39 літаків.

Серійне виробництво Ан-148-100, крім «Авіанту», розгортається також у Росії на заводі Воронезького акціонерного літакобудівного товариства. Раніше з цим підприємством АНТК ім. Антонова також підписав ліцензійні угоди на будівництво Ан-148-100. Випуск перших серійних лайнерів на обох підприємствах намічений на 2008 рік.